كرة سلة - سبورتنج يعلن إصابة لاعبة الفريق بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي سبورتنج إصابة منار إيهاب لاعبة فريق سيدات السلة بقطع في الرباط الصليبي.

وغابت منار إيهاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد الشمس بسبب إصابتها في التدريبات.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجرتها منار إيهاب إصابتها بقطع في الرباط الصليبي.

وبذلك تغيب نجمة فريق سبورتنج عن باقي مباريات فريقها هذا الموسم.

ويحتل سبورتنج المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد مرور أربع جولات برصيد 7 نقاط.

ويتصدر الأهلي الترتيب منفردا بالعلامة الكاملة بـ 8 نقاط بعد الفوز في مبارياته الأربعة.