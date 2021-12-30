أحمد ياسين يكشف كواليس المشاركة أمام الجزائر "في ظرف دقيقتين وجدت نفسي بالملعب"

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 11:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أحمد ياسين

كشف أحمد ياسين مدافع نادي البنك الأهلي كواليس مشاركته مع منتخب مصر أمام الجزائر.

أحمد ياسين تواجد بقائمة منتخب مصر لبطولة كأس العرب، وفي القائمة المبدئية لأمم إفريقيا 2021، قبل أن يخرج من القائمة النهائية.

وقال أحمد ياسين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "أحمد حجازي دائم التحدث معي وبالتحديد خلال معسكر بطولة كأس العرب".

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وأضاف "يحاول نقل خبراته لي ويوجهني فنيا. استفدت منه كثيرا وستحدث الفارق معي مستقبلا".

وعن مشاركته أمام الجزائر في كأس العرب، قال ياسين "المشاركة أمام الجزائر كانت صعبة طبعا. شاركت أمام 50 ألف متفرج لأول مرة في حياتي ونحن في مصر نلعب أمام 500 مشجع على الأكثر".

وأتم "أحمد حجازي أصيب ومحمد شوقي أخبرني بأن أجري عملية الإحماء وبعد دقيقتين وجدت نفسي في الملعب".

صاحب الـ22 عاما شارك في ثلاث مباريات دولية رفقة منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.

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