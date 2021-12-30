هالر ينتقد سؤال صحفي: لو كنت أوروبيا لما سألتني عن موقفي من المشاركة في اليورو

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

سيباستيان هالر مهاجم أياكس

أعرب سباستيان هالر استيائه من سؤال صحفي عن موقفه من المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وشدد هالر أن ذلك السؤال يظهر عدم الاحترام لإفريقيا ولم يكن سيطرح مثله على لاعب أوروبي.

ويستعد هالر للمشاركة مع منتخب كوت ديفوار الذي يقع في مجموعة تضم الجزائر حامل اللقب وسيراليون وغينيا الإستوائية.

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ورد هالر على سؤال من صحيفة دي تيليجراف الهولندية عن موقفه في يناير من المشاركة مع منتخب كوت ديفوار أو الاستمرار مع أياكس قائلا: "هذا السؤال يظهر عدم الاحترام لإفريقيا".

وأضاف هالر "هل سيتم طرح هذا السؤال على لاعب أوروبي قبل كأس الأمم الأووربية؟".

وتابع مهاجم أياكس "بالطبع أنا ذاهب إلى كأس أمم إفريقيا مع منتخب كوت ديفوار".

وأوضح هالر "كان من المفترض أن تقام البطولة في الصيف لكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا".

وشدد "أكره الاضطرار للاختيار بين بلدي والنادي، هذا حقا هراء".

ويغيب هالر عن مواجهتين حاسمتين لأياكس أمام فريقي أوتريخت وإيندهوفن في الدوري الهولندي.

وتابع هالر "كنت أتمنى بالطبع أن أركب الطائرة في المنتصف لأتمكن من اللعب مع أياكس، لكن ببساطة هذا مستحيل".

واختتم تصريحاته "هذا الوضع محبط للغاية، وسخيف حقا، أياكس ينافس على اللقب وهاتين المباراتين مهمتان للغاية لتأثيرهما على الترتيب".

ويبدأ هالر مشاركته مع كوت ديفوار يوم 12 يناير ضد غينيا الاستوائية في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا.

أياكس هالر كوت ديفوار أمم إفريقيا اليورو
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