محمد كوفي يعلن اعتزال كرة القدم

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 10:36

كتب : FilGoal

الزمالك محمد كوفي

بعد مشوار حافل بالمحطات والبطولات، أعلن محمد كوفي مدافع الزمالك والمصري السابق اعتزاله كرة القدم السابق.

أعلن محمد كوفي قائد منتخب بوركينا فاسو السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب كوفي عبر حسابه على فيسبوك: "مرحبا جميعا، اليوم أحد أهم وأصعب أيام حياتي الرياضية. حان الوقت الآن لنقول وداعا".

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وأضاف "بدأت رحلتي في لحظة كرة القدم منذ 30 عامًا وقد كانت طويلة جدًا. كما هو الحال في جميع الطرق".

لاعب الزمالك السابق أتبع "كانت هناك أوقات جيدة وأوقات طيبة أقل وفرح ولكن أيضًا حزن. في هذه المرحلة من حياتي، وبالنظر إلى الوراء، يمكنني القول بالتأكيد أن الأمر يستحق ذلك".

صاحب الـ35 عاما أتم "كنت محظوظًا بما يكفي لأتمكن من تكريس نفسي بشكل احترافي لما يثيرني ويسعدني: كرة القدم".

محمد كوفي وصل إلى الدوري المصري عام 2006 رفقة فريق بتروجت، وقضى معهم 7 سنوات، وكان الزمالك محطته الثانية عام 2014 ليلعب معهم ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى النادي المصري عام 2017 لمدة موسمين.

كوفي لعب بعد ذلك مع الكوكب السعودي، قبل أن يعود إلى مصر عبر بوابة سموحة عام 2019 ومنه إلى البنك الأهلي في الموسم الماضي، حيث كانت محطته الأخيرة.

ويملك كوفي خلال مسيرته، 49 مباراة دولية رفقة منتخب بوركينا فاسو. سجل فيهم 4 أهداف، ووصل معهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2013، لكنه خسر أمام نيجيريا بهدف.

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