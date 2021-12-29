كاب فيردي لـ في الجول: سببان خلف إلغاء ودية المغرب

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 23:43

كتب : محمد عبد العظيم

كاب فيردي

قال بيدرو بريتو بوبيستا المدير الفني لكاب فيردي إن المباراة الودية التي كان مزمع إقامتها ضد المغرب تم إلغائها.

وتحدث مدرب كاب فيردي لـFilGoal.com قائلا: "تم إلغاء معسكر المنتخب في المغرب بسبب إصابة لاعبنا ستوبيرا تافاريس بفيروس كورونا".

وواصل "كذلك طالب منتخب المغرب إلغاء المباراة بسبب عدم اكتمال صفوف المنتخب المغربي حتى الآن".

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وعن حالة ستوبيرا قال: "هو بخير ولا يعاني من أعراض، سنبقى هنا في كاب فيردي نكمل معسكرنا في باريا حتى موعد السفر الى الكاميرون".

ويلعب منتخب كاب فيردي في المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا بجوار كل من بوركينا فاسو والكاميرون وإثيوبيا.

أما منتخب المغرب فيتواجد في المجموعة الثالثة بجوار كل من جزر القُمر والجابون وغانا.

كاب فيردي المغرب كأس أمم إفريقيا
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