رومانو: المفاوضات بين برشلونة وديمبيلي أصبحت معقدة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 23:29

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن تعقد المفاوضات بين برشلونة وعثمان ديمبيلي لاعب الفريق.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكانت إدارة النادي قد اجتمعت مع وكيل اللاعب اليوم من أجل مناقشة تمديد تعاقده ولكن وفقا لرومانو فإن المفاوضات لم تسر بشكل جيد.

وكيل ديمبيلي طلب راتب مرتفع للغاية من أجل اللاعب بالإضافة إلى عمولة كبيرة قد تصل إلى 20 مليون يورو وفقا للتقارير، واللاعب غير متفتح على الحديث أو المفاوضات سوى عما قد قدمه في الاجتماع.

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طلبات ديمبيلي مرتفعه للغاية وتصل إلى حد يفوق قدرات برشلونة في الفترة الحالية خصوصا مع الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وهو ما يعني تعقد المفاوضات بشدة ودخولها في مرحلة الفشل التام.

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وشارك ديمبيلي مع برشلونة منذ بداية الموسم في 8 مباريات فقط وتمكن خلالهم من صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف.

عثمان ديمبيلي برشلونة
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