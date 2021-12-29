المقاولون يعلن تعيين عودة خلفا لـ النحاس

أعلن المقاولون العرب، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق.

وقال بيان المقاولون: "يعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح تعيين الكابتن محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يتولى تشكيل الجهاز المعاون خلال اليومين المقبلين".

وأكمل "وأكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن اختيار عودة جاء نظرا لكونه من أبناء النادي المشهود لهم بالكفاءة وبعد رغبة شديدة منه لخدمة ناديه" .

وأردف "ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون على الفترة الجيدة التي تولى فيها القيادة الفنية للفريق وما تحقق بها من نتائج رائعة".

وأكمل "وأكد مجلس الإدارة أن عماد النحاس اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق وتمسك بقراره وعقد مجلس الإدارة اجتماعا وتم عقد جلسة بين محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وعضو مجلس الإدارة مع المدير الفني واستمع فتحي لوجهة نظر النحاس واحترم رغبته بعدم الاستمرار والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق وتم الاستقرار على اختيار محمد عودة بعد دراسة عدد من الترشيحات".

وأتم "وحرص مجلس إدارة النادي إقامة حفل تكريم اليوم لعماد النحاس بعد خوض مرانه الأخير".

وفي وقت سابق، صرح علي العباسي، رئيس شركة الكرة في غزل المحلة، نادي عودة السابق، لـ FilGoal.com: " "فوجئت بخبر عن تسديد محمد عودة لـ 370 ألف جنيه كقيمة الشرط الجزائي ورحيله إلى المقاولون".

وأوضح "عودة تحدث معي عن تلقيه عرض من المقاولون، ورفضت رحيله. لو فعل المقاولون العرب ذلك فتلك سقطة منهم. قيمة الشرط الجزائي في الأساس راتب شهرين أي 700 ألف جنيه وليس 370 ألف جنيه".

وأتم "عودة هو المدير الفني لغزل المحلة، ولدينا جلسة غدا معه للحديث عن أمور الفريق".

ويتولى عودة تدريب المحلة منذ مطلع الموسم، وحقق معهم انتصارين وهزيمتين و4 تعادلات.

ولم يحقق المقاولون العرب سوى انتصار وحيد في الدوري من ثماني لقاءات بينما تعادل ثلاث مرات وخسر في أربع مباريات ليحتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، ليعلن عماد النحاس رحيله عن الفريق.