قراران من الجهاز الفني للأهلي استعدادا لكأس العالم للأندية

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة في المباريات في الفترة الأخيرة راحة سلبية من المران حتى الرابع من شهر يناير المقبل.

وسيقود سامي قمصان المدرب العام تدريبات هؤلاء اللاعبين عقب نهاية فترة الراحة السلبية لحين عودة موسيماني من الإجازة التي حصل عليها.

أما بالنسبة للاعبين المجهدين فسوف تستمر الراحة السلبية لهم حتى الثامن من شهر يناير المقبل.

وبداية من التاسع من يناير سيبدأ الأهلي استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية الذي يقام في الإمارات بملاقاة مونتيري المكسيكي.