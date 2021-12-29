منافس مصر - نيجيريا لـ في الجول: اتفقنا مع بيسيرو على تدريب المنتخب.. وموقفه من مواجهة مصر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 20:36

كتب : محمد عبد العظيم

بيسيرو‎

اقترب جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي من تولي قيادة منتخب نيجيريا خلفا للألماني جيرنوت روهر.

وقال مصدر من الاتحاد النيجيري –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقت على ترشيح اللجنة الفنية بالتعاقد مع المدرب البرتغالي بيسيرو لتدريب نيجيريا".

وواصل المصدر حديثه "المدرب يصل نيجيريا خلال هذا الأسبوع وسيطير مع المنتخب الى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021".

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لكن المصدر كشف أن بيسيرو لن يقود المنتخب في البطولة.

وأوضح "بيسيرو سيتواجد مع أوجستين أوجوافين في البطولة كمستشار فني ولن يكون هو المدير الفني بناء على طلبه، وسيكون أوجستين هو المدير الفني".

وأتم المصدر حديثه قائلا: "عمل بيسيرو كمدير فني للمنتخب يبدأ من بعد كأس أمم إفريقيا".

ويقع منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا بجوار كل من مصر وغينيا بيساو والسودان.

ويعرف بيسيرو الكرة المصرية بعدما سبق له تدريب الأهلي في عام 2016 قبل رحيله إلى بورتو البرتغالي.

نيجيريا مصر كأس أمم إفريقيا
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