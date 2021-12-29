مصدر بـ المقاولون لـ في الجول: عودة مدربا للفريق حتى نهاية الموسم.. ورد قوي من المحلة

كشف مصدر بنادي المقاولون العرب، عن تولي محمد عودة المدير الفني السابق للفريق، تدريبه خلفا لعماد النحاس.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عودة يقود الفريق حتى نهاية الموسم".

وفي المقابل، رد علي العباسي رئيس شركة كرة القدم في غزل المحلة بشكل قوي على تلك الأنباء.

وقال العباسي لـ FilGoal.com: "فوجئت بخبر عن تسديد محمد عودة لـ 370 ألف جنيه كقيمة الشرط الجزائي ورحيله إلى المقاولون".

وأوضح "عودة تحدث معي عن تلقيه عرض من المقاولون، ورفضت رحيله. لو فعل المقاولون العرب ذلك فتلك سقطة منهم. قيمة الشرط الجزائي في الأساس راتب شهرين أي 700 ألف جنيه وليس 370 ألف جنيه".

وأتم "عودة هو المدير الفني لغزل المحلة، ولدينا جلسة غدا معه للحديث عن أمور الفريق".

ويتولى عودة تدريب المحلة منذ مطلع الموسم، وحقق معهم انتصارين وهزيمتين و4 تعادلات.

ولم يحقق المقاولون العرب سوى انتصار وحيد في الدوري من ثماني لقاءات بينما تعادل ثلاث مرات وخسر في أربع مباريات ليحتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، ليعلن عماد النحاس رحيله عن الفريق.