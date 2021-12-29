رابطة الأندية تعلن بنشرقي أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري المصري

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 19:51

كتب : FilGoal

هدف أشرف بنشرقي الزمالك المحلة الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار أشرف بنشرقي لاعب الزمالك كأفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري المصري.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشفت الرابطة أن اختيار بنشرقي جاء بناء على اختيارات الجماهير.

وحصل بنشرقي على لقب أفضل لاعب بعد أدائه ضد غزل المحلة بتسجيل هدفين في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف دون مقابل.

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وفاز بنشرقي بالجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.

وسجل أشرف بنشرقي ثلاثة أهداف في الدوري المصري هذا الموسم من ثماني مباريات خاضهم مع الزمالك.

وينتهي تعاقد أشرف بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022.

وتوقف الدوري المصري بسبب مشاركة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2022 والمقرر لها في الكاميرون.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في أمم إفريقيا بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء 11 من يناير.

الزمالك رابطة الأندية أشرف بنشرقي
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