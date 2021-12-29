رابطة الأندية تعلن بنشرقي أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار أشرف بنشرقي لاعب الزمالك كأفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري المصري.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وكشفت الرابطة أن اختيار بنشرقي جاء بناء على اختيارات الجماهير.

وحصل بنشرقي على لقب أفضل لاعب بعد أدائه ضد غزل المحلة بتسجيل هدفين في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف دون مقابل.

وفاز بنشرقي بالجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.

باختيار الجمهور، المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك هو لاعب الأسبوع 🏹🇲🇦#EPL #رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/c4HPIYzD6O — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 29, 2021

وسجل أشرف بنشرقي ثلاثة أهداف في الدوري المصري هذا الموسم من ثماني مباريات خاضهم مع الزمالك.

وينتهي تعاقد أشرف بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022.

وتوقف الدوري المصري بسبب مشاركة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2022 والمقرر لها في الكاميرون.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في أمم إفريقيا بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء 11 من يناير.