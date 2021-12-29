بسبب كورونا.. تقليص نسبة الحضور الجماهيري في إسبانيا

قرر المجلس الإقليمي الإسباني تقليص عدد الحضور الجماهيري في إسبانيا إلى 75% كحد أقصى بداية من شهر يناير بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "إيمكرون".

قرار تقليص عدد الحضور الجماهيري سيتم تطبيقه في ملاعب كرة القدم بنسبة 75%، بينما ستقل نسبة الحضور في ملاعب كرة السلة والصالات المغطاة إلى 50%.

قرار تقليص نسبة الحضور سيطبق للمرة الأولى خلال مباراة فالنسيا وإسبانيول في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني والتي ستقام يوم الجمعة 31 ديسمبر.

وستظل نسبة الحضور الجماهير 75% حتى نهاية شهر يناير، قبل أن يتم الاجتماع في مجلس الصحة من جديد على هامش الوضع الوبائي في ذلك الوقت لاتخاذ قرار جيد سواء ببقاء النسبة كما هي أو زيادتها أو تقليصها مرة أخرى.

كما سيترك قرار تحديد عدد الحضور في كل إقليم للسلطات المحلية بناء على الوضع الوبائي بها ولكن مع وضع نسبة 75% كحد أقصى.

كما قررت السلطات الصحية في إسبانيا تقليص مدة الحجر الصحي للمصابين بالفيروس من 10 أيام إلى 7 أيام فقط في حالة تحول مسحتهم إلى سلبية وهو ما سيسري على اللاعبين الذين يصابون بالفيروس.