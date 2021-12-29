مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: مصر لديها ميزتين.. وهذا طموحنا في البطولة

ما هو رأي باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو في مجموعته في كأس أمم إفريقيا 2021؟ وكيف يرى مواجهة مصر؟

كل ذلك أجاب عنه المدير الفني لغينيا بيساو في حواره لـFilGoal.com.

وتحدث باسيرو كاندي قائلا: "مجموعتنا قوية جدا، مازلنا فريق شاب وينمو مع الوقت ونكتسب الخبرات".

وواصل "نيجيريا ومصر لديهما قائمة كبيرة من اللاعبين وهما فريقين لديهما خبرات كبيرة في هذه البطولة ويعلمان كيفية التعامل مع كل المباريات، منتخب السودان هو الآخر منتخب جيد وتطور خلال السنوات الأخيرة".

وعن طموحه في البطولة قال: ""طموحنا هو تخطي دور المجموعات ثم نحدد بعد ذلك طموحنا لنهاية البطولة".

"نحن مستعدون لكل المنتخبات وقادرون على احداث المفاجأة لأننا تحسنا كثيرا خلال السنوات الماضية لكن كما قلت مازلنا في مرحلة النمو والتطور".

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها منتخب غينيا بيساو في البطولة ولم يستطع تجاوز دور المجموعات أبدا.

وعن مشاركة المحترفين في أوروبا ورفض الأندية ضم لاعبيها بسبب موعد البطولة وتفشي فيروس كورونا قال كاندي: "أعتقد أن مشاركة المحترفين في أوروبا في كأس أمم إفريقيا مسؤولية فيفا، لأنه هذه البطولة مهمة وتساوي بطولة يورو".

وواصل "يجب أن يحترم ويقدر الجميع هذه البطولة، سيكون من الرائع تغيير موعدها في المستقبل واللعب في الصيف للبعد عن أي مشكلات لكن نحن نتحدث عن الوقت الحالي لذلك عليهم تقدرينا".

وعن مواجهة منتخب مصر قال: "مواجهة منتخب مصر صعبة، ولكن نحب تلك المباريات ضد المنتخبات الكبيرة، منتخب مصر لديهم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم ويقدم أداء مبهرا خلال الموسم الحالي".

وأضاف "كذلك لديهم مدرب كبير هو كارلوس كيروش لديه خبرات كبيرة ويعرف كيف يقود المنتخبات في البطولات الكبرى وهو إضافة قوية للبطولة ومن الرائع التدريب أمامه".

وعن توقعه لبطل أمم إفريقيا أتم باسيرو كاندي حديثه "من الصعب توقع البطل لأن البطولة ستكون قوية من جميع الجوانب ومؤخرا حدثت مفاجآت عديدة لذلك علينا الانتظار ونرى من سيكون بطلا".