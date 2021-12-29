مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: مصر لديها ميزتين.. وهذا طموحنا في البطولة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 19:38

كتب : محمد عبد العظيم

باسيرو كاندي - غينيا بيساو

ما هو رأي باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو في مجموعته في كأس أمم إفريقيا 2021؟ وكيف يرى مواجهة مصر؟

كل ذلك أجاب عنه المدير الفني لغينيا بيساو في حواره لـFilGoal.com.

وتحدث باسيرو كاندي قائلا: "مجموعتنا قوية جدا، مازلنا فريق شاب وينمو مع الوقت ونكتسب الخبرات".

أخبار متعلقة
نجم إثيوبيا لـ في الجول: فترتي في مصر كانت سعيدة وأزمة السد لم تؤثر على علاقتي باللاعبين كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه مالي – لتحقيق أحلام 57% من تراوري.. والهروب من اللعنة

وواصل "نيجيريا ومصر لديهما قائمة كبيرة من اللاعبين وهما فريقين لديهما خبرات كبيرة في هذه البطولة ويعلمان كيفية التعامل مع كل المباريات، منتخب السودان هو الآخر منتخب جيد وتطور خلال السنوات الأخيرة".

وعن طموحه في البطولة قال: ""طموحنا هو تخطي دور المجموعات ثم نحدد بعد ذلك طموحنا لنهاية البطولة".

"نحن مستعدون لكل المنتخبات وقادرون على احداث المفاجأة لأننا تحسنا كثيرا خلال السنوات الماضية لكن كما قلت مازلنا في مرحلة النمو والتطور".

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها منتخب غينيا بيساو في البطولة ولم يستطع تجاوز دور المجموعات أبدا.

وعن مشاركة المحترفين في أوروبا ورفض الأندية ضم لاعبيها بسبب موعد البطولة وتفشي فيروس كورونا قال كاندي: "أعتقد أن مشاركة المحترفين في أوروبا في كأس أمم إفريقيا مسؤولية فيفا، لأنه هذه البطولة مهمة وتساوي بطولة يورو".

وواصل "يجب أن يحترم ويقدر الجميع هذه البطولة، سيكون من الرائع تغيير موعدها في المستقبل واللعب في الصيف للبعد عن أي مشكلات لكن نحن نتحدث عن الوقت الحالي لذلك عليهم تقدرينا".

وعن مواجهة منتخب مصر قال: "مواجهة منتخب مصر صعبة، ولكن نحب تلك المباريات ضد المنتخبات الكبيرة، منتخب مصر لديهم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم ويقدم أداء مبهرا خلال الموسم الحالي".

وأضاف "كذلك لديهم مدرب كبير هو كارلوس كيروش لديه خبرات كبيرة ويعرف كيف يقود المنتخبات في البطولات الكبرى وهو إضافة قوية للبطولة ومن الرائع التدريب أمامه".

وعن توقعه لبطل أمم إفريقيا أتم باسيرو كاندي حديثه "من الصعب توقع البطل لأن البطولة ستكون قوية من جميع الجوانب ومؤخرا حدثت مفاجآت عديدة لذلك علينا الانتظار ونرى من سيكون بطلا".

غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا باسيرو كاندي
نرشح لكم
مالي – لتحقيق أحلام 57% من تراوري.. والهروب من اللعنة نجم إثيوبيا لـ في الجول: فترتي في مصر كانت سعيدة وأزمة السد لم تؤثر على علاقتي باللاعبين كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه أمم إفريقيا 2021 - تعرف على القوائم النهائية لـ المنتخبات المشاركة في البطولة
أخر الأخبار
مصدر بـ المقاولون لـ في الجول: عودة مدربا للفريق حتى نهاية الموسم.. ورد قوي من المحلة 6 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية تعلن بنشرقي أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري المصري 9 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف - كيف يتحرك الزمالك لحل أزمة شيكابالا 9 دقيقة | الدوري المصري
بسبب كورونا.. تقليص نسبة الحضور الجماهيري في إسبانيا 21 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: مصر لديها ميزتين.. وهذا طموحنا في البطولة 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مالي – لتحقيق أحلام 57% من تراوري.. والهروب من اللعنة 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
نجم إثيوبيا لـ في الجول: فترتي في مصر كانت سعيدة وأزمة السد لم تؤثر على علاقتي باللاعبين 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 4 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية