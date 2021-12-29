نجم إثيوبيا لـ في الجول: فترتي في مصر كانت سعيدة وأزمة السد لم تؤثر على علاقتي باللاعبين

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 19:03

كتب : زكي السعيد

جاتوش بانوم - إثيوبيا

يحمل جاتوش بانوم لاعب سانت جورج ومنتخب إثيوبيا، ذكريات سعيدة من فترة لعبه في الدوري المصري بصفوف الجونة وحرس الحدود.

جاتوش بانوم

النادي : حرس الحدود

إثيوبيا

لاعب الوسط يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2021 على أرض الكاميرون التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

ويتواجد بانوم في القائمة النهائية التي أعلنها المدرب ووبيتو أباتي، والتي تضم أيضًا صديقه شيملس بيكلي المحترف في الجونة حاليًا.

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وصرّح بانوم لـ FilGoal.com: "غبنا عن كأس الأمم الإفريقية 31 عامًا ثم شاركنا في نسخة 2013. والآن نعود للمشاركة بعد 8 سنوات وهذا تقدُم بالطبع".

وتابع: "أتمنى أن نواصل التحسُن وتصبح مشاركتنا دورية في البطولة كل عامين".

وتعد إثيوبيا أحد الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقية، وحلت وصيفة في أول نسخة عام 1957، ثم احتلت المركز الثالث في ثاني نسخة عام 1959، وحصد لقب النسخة الثالثة على أرضها عام 1962، بالإضافة إلى التواجد في المربع الذهبي بنسختي 1963 و1968، قبل أن تنهار قواها الكروية في العقود التالية.

وواصل بانوم حديثه: "لن نذهب إلى الكاميرون من أجل السياحة ولمجرد المشاركة، نتواجد في مجموعة صعبة تضم صاحب الأرض، لكن إثيوبيا تستطيع الفوز على أي فريق وتخطي دور المجموعات".

وتعاني إثيوبيا من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر بسبب النزاع المسلح بين الحكومة وإقليم تيجراي الشمالي والذي تسبب في تهجير مليوني مواطن بالإضافة إلى مقتل الآلاف والتسبب في أزمة غذائية طاحنة في العديد من المناطق.

ويعتقد بانوم أن منتخب بلاده في معزل عن كل هذا التوتر: "الرياضة بعيدة عن السياسة، تركيزنا منصب فقط على البطولة، وربما لو قدّمنا أداءً جيدًا فإن ذلك قد ينعكس بشكل إيجابي على البلاد".

وعند سؤاله عما إذا كانت إقامته في مصر قد شهدت توترات بسبب أزمة سد النهضة، أجاب بانوم بشكل قاطع: "لا، لا".

وأضاف: "حظيت بالعديد من الأصدقاء بين اللاعبين المصريين، كنا نتحدث ونمزح كثيرًا. قضيت وقتًا مميزًا في مصر وأتمنى العودة للعب هناك، تعجبني مصر".

وتابع: "سنحت لي فرصة الانضمام إلى أحد الأندية المصرية مطلع هذا الموسم، لكني فضّلت الانتظار حتى خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، وربما أعود الموسم المقبل".

وأشار: "أتحدث مع شيمليس بيكلي يوميًا، نحن صديقان مقربان".

وأوضح: "أفضل لاعب زاملته في الجونة كان أحمد حمدي، وفي حرس الحدود كان عمرو الحلوني الذي كان مميزًا للغاية في تنفيذ الركلات الحرة".

وأتم: "كرة القدم في مصر تتميز بالاحترافية على كل الأصعدة، هو دوري مميز".

بانوم (27 عامًا) لاعب وسط بدأ مسيرته في البُن الإثيوبي، ثم خاض تجربة سريعة في آنجي ماخاتشاكالا الروسي، قبل أن يعود إلى إثيوبيا من بوابة ماكيلي سيتي.

وفي 2018 بدأ بانوم مغامرته في الدوري المصري بصفوف الجونة، ثم انتقل في الموسم التالي إلى حرس الحدود، قبل أن يلعب لـ الأنوار في دوري الدرجة الثانية السعودي، ومنه إلى ولايتا ديتشا الإثيوبي، قبل أن يستقر به الحال في سانت جورج مطلع الموسم الجاري.

ويعد بانوم أحد أنجح اللاعببين الدوليين في إثيوبيا بالعقد الأخير، إذ خاض أكثر من 40 مباراة وسجل 7 أهداف.

وتقع إثيوبيا في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون، وبوركينا فاسو، وكاب فيردي.

وكان منتخب إثيوبيا أول الواصلين إلى أرض الكاميرون لخوض منافسات البطولة استعدادًا لإقامة معسكره الإعدادي هناك.

حرس الحدود الجونة إثيوبيا أمم إفريقيا جاتوش بانوم
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