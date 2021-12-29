لتجنب الاستبعاد من الدوري.. ساليرنيتانا للبيع مقابل 15 مليون يورو

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 18:26

كتب : FilGoal

فرانك ريبيري - سالرنيتانا

كشفت شبكة فوتبول إيطاليا عن قيام كلاوديو ماتيمو مالك نادي سالارنيتانا بتخفيض سعر النادي من أجل بيعه إلى 15 مليون يورو فقط لتجنب استبعاد النادي من الدوري الإيطالي.

لوتيتو والذي يملك النادي، يعد هو مالك نادي لاتسيو أيضا وهو ما لا تسمح به قوانين الاتحاد الإيطالي بأن يصبح ناديان في الدوري ملك لشخص واحد فقط، كما لا تسمح القوانين بأن يبيع النادي إلى قريب له من حتى الدرجة الرابعة.

عند صعود سالارنيتانا من الدرجة الثانية في الموسم الماضي أصبح على لوتيتو أن يبيع النادي خلال فصل الصيف وهو ما فشل فيه بعد عرضه للبيع مقابل 80 مليون يورو.

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الاتحاد الإيطالي أمهل لوتيتو مهلة حتى نهاية العام التقويمي من أجل بيع النادي أو الاستبعاد من الدوري الإيطالي بشكل رسمي وهو ما سيعني هبوط الفريق إلى الدرجة الرابعة.

والآن وقبل يومين فقط على نهاية العام لم يجد لوتيتو أي مشتري للنادي وهو ما يصعب من موقفه ومما جعله يخفض قيمة النادي إلى 15 مليون يورو فقط من أجل بيعه في أسرع توقيت.

وفقا لـ فوتبول إيطاليا فإن هنالك ثلاثة مشترين مهتمين بشراء النادي خلال اليومين المقبلين، ولكن يجب أن يصل لوتيتو إلى موافقة رسميا من أحد المشترين عبر البريد الإلكتروني قبل منتصف ليل 31 يناير من أجل ألا يستبعد النادي نهائيا من الدوري.

سالرنيتانا يحتل حاليا المركز الأخير في الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط فقط ما يعني اقترابه بالفعل من الهبوط إلى الدرجة الثانية، ولكن ما يحاول فعله لوتيتو حاليا هو الوصول إلى أخف الأضرار بالحفاظ على الفريق حتى ولو في الدرجة الثانية.

ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي
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