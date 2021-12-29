كرة يد - منتخب مصر يواجه فرنسا في وديتين بعد اعتذار الدنمارك والنرويج عن الكأس الذهبي

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 18:25

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - مصر - فرنسا - طوكيو 2020

اعتذر منتخبا الدنمارك والنرويج عن عدم المشاركة في بطولة الكأس الذهبي الدولية الودية، المقرر إقامتها في فرنسا من ٧ إلى ٩ يناير المقبل، ويشارك بها منتخب مصر للرجال إلى جانب منتخب فرنسا منظم البطولة.

وجاء اعتذار الدنمارك والنرويج تجنبا لوقوع حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا بسبب التنقلات.

ويأتي ذلك قبل مشاركتهما في كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في المجر بداية من ١٥ يناير.

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وتواصل الاتحاد الفرنسي لكرة اليد مع الاتحاد المصري، إذ سيكتفي المنتخب الفرنسي بمواجهة منتخب مصر في مباراتين وديتين يومي ٧ و ٩ يناير، في آخر محطة إعداد قبل مشاركته في كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٢.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة اليد موافقته على مواجهة المنتخب الفرنسي في المباراتين الوديتين، في الموعدين المحددين مسبقا، على أن تغادر بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم ٦ يناير المقبل.

وكان قد تم تأجيل بطولة أمم إفريقيا المقرر لها في يناير المقبل على أن يتم إقامتها في الصيف.

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