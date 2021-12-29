تعيين علاء عبد الصادق بدلا من حسام غالي في شركة الأهلي لكرة القدم

عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها الأول ظهر اليوم الأربعاء.

وتم تعيين علاء عبد الصادق عضوا بمجلس إدارة الشركة بعد قبول اعتذار حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وحضر الاجتماع محمود الخطيب ممثلا عن النادي الأهلي، وياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة وخالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي ممثلا عن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

كما حضر كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة بصفته نائبا للمشرف العام على الكرة، ومصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وإبراهيم المنيسي ممثل عن مجلس الأهلي وعمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة.

وقررت الجمعية العمومية تعيين علاء عبد الصادق عضوا بمجلس إدارة الشركة وقبول اعتذار حسام غالي بعدما أصبح عضوا بمجلس إدارة النادي.

وقال عمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة: "الاجتماع شهد أيضا التنسيق حول العديد من الأمور الخاصة بالشركة".

وأضاف "من بين الأمور تعيين مراقب للحسابات ومستشارين قانونيين واعتماد الميزانية المبدئية للشركة".

واختتم تصريحاته "الاجتماعات سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات واعتمادات تفي بحاجة العمل بالشركة على الوجه الأكمل".