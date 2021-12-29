بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا.. كوكا: أتمنى عودة المنتخب بالكأس

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

تمنى أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور التركي عودة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا بعد استبعاده من القائمة النهائية.

أحمد حسن كوكا

النادي : كونيا سبور

مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قائمة تضم 25 لاعبا استعدادا لأمم إفريقيا في الكاميرون. (من هنا)

وكتب كوكا عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله على كل شيء".

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وأضاف "كل التوفيق للمنتخب وإن شاء الله العودة من الكاميرون بالكأس".

وتقام منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويتأهل أول منتخبين إلى ثمن النهائي بينما ينافس صاحب المركز الثالث على اختيار أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث من المجموعات الستة.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته أمام نيجيريا يوم الثلاثاء 11 يناير المقبل.

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