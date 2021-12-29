إصابة رباعي ريال مدريد الأساسي بفيروس كورونا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد إصابة أربعة من لاعبي الفريق الأساسيين بفيروس كورونا.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

ثيبوه كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي عصر الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "إصابة الرباعي فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وكامافينجا بفيروس كورونا".

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ويخضع الرباعي لحجر صحي بعد إيجابية عينتهم الخاصة بفيروس كورونا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بـ46 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن إشبيلية أقرب منافسيه والذي لديه مباراة مؤجلة.

وحقق ريال مدريد 14 انتصارا في مسابقة الدوري وتعادل 4 مرات بينما خسر في مباراة وحيدة.

أما خيتافي ففي المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بعد خوض 18 مباراة.

ريال مدريد فينيسيوس كورتوا فيروس كورونا
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