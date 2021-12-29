أمم إفريقيا - منتخب مصر يبدأ استعداداته للبطولة غدا.. وموعد المعسكر المغلق

يبدأ المنتخب الوطني غدا استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي ستبدأ بالنسبة له يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بمدينة جاروا الكاميرونية

ويؤدي الفريق تدريبين مغلقين يومي الخميس والجمعة من خلال معسكر مفتوح.

وينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد

خط الدفاع

أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء

خط الوسط

عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين

خط الهجوم

عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن " تريزيجيه "- رمضان صبحي