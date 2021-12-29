تعرف على المستبعدين من قائمة مصر النهائية لأمم إفريقيا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - جورج ملكي - مصر - لبنان - كأس العرب

خرج 15 لاعبا من قائمة منتخب مصر النهائية التي تتواجه إلى الكاميرون لخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي ضمت 25 لاعبا (التفاصيل).

من المقرر أن تكون قائمة كل منتخب تضم 23 لاعبا، مع 5 لاعبين احتياطيين.

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وبعدما شهدت القائمة المبدئية عدة مفاجآت، أبرزها استمرار غياب لاعب وسط الزمالك طارق حامد، وغياب حسين فيصل وأسامة فيصل اللذان اعتمد عليهما كيروش في كأس العرب.

شهدت القائمة النهائية مفاجأت أخرى باستبعاد محمد مجدي "أفشة" ومروان حمدي ومصطفى فتحي.

وجاءت قائمة المستبعدين على النحو التالي: محمد فوزي (الإسماعيلي) - أحمد ياسين (البنك الأهلي) – محمد هاني (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – محمد فتح الله (غزل المحلة) – أحمد رمضان "بيكهام" (سموحة) – مروان داوود (إنبي) - مصطفى فتحي (الزمالك) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد رفعت (فيوتشر) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - مروان حمدي (سموحة) – أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور) – أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور)

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة التي تضم أيضا نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مصر محمد مجدي أفشة
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