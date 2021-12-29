تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم.. وبدء تداول الأسهم في فبراير

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 15:43

كتب : أحمد الخولي

غزل المحلة

تمت أمس الثلاثاء تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بمشاركة مؤسسات وأفراد مصريين بقيمة 20 مليون جنيه وعرب بقيمة 17 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تعقد شركة غزل المحلة لكرة القدم جمعية عامة قريبا لاعتماد نتائج الاكتتاب الخاص، والدعوة إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس مال الشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

وتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرح الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه، حيث تستهدف الشركة القيد في البورصة المصرية وبدء التداول على الأسهم خلال شهر فبراير المقبل.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - عرض محلي وآخر خليجي على طاولة شيكابالا تقرير - خليلوزيتش يضطر لإلغاء ودية المغرب ضد كاب فيردي بعد إلغاء دورة الإمارات - بنشرقي وأوناجم يسافران إلى المغرب.. وموعد العودة طلائع الجيش يعين طارق العشري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم

وستكون شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أكبر مساهم في شركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 65 مليون جنيه تمثل 32.5% من رأس المال، من خلال أسهم ممتازة تضمن لها تصويت مضاعف في الجمعيات العمومية، حيث كانت قد حصلت على اعتماد من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تقييم الحصة العينية لمساهمتها في شركة غزل المحلة لكرة القدم والتي تتمثل في حقوق الانتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا.

وبذلك تكون شركة غزل المحلة لكرة القدم أول شركة رياضية متخصصة في نشاط كرة قدم في الشرق الأوسط تدرج أسهمها في البورصة، حيث كان قد تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص المنافسة المالية العادلة (Financial Fair Play).

غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - عرض محلي وآخر خليجي على طاولة شيكابالا بعد إلغاء دورة الإمارات - خماسي الزمالك يسافر لقضاء العطلة .. وموعد العودة طلائع الجيش يعين طارق العشري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم الأهلي يوضح حقيقة تفاوضه لضم حسين فيصل ومهند لاشين.. ومستقبل كهربا
أخر الأخبار
تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم.. وبدء تداول الأسهم في فبراير 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - عرض محلي وآخر خليجي على طاولة شيكابالا 26 دقيقة | الدوري المصري
تقرير - خليلوزيتش يضطر لإلغاء ودية المغرب ضد كاب فيردي 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد إلغاء دورة الإمارات - خماسي الزمالك يسافر لقضاء العطلة .. وموعد العودة 45 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش يعين طارق العشري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
استعدادا للقاء مصر - منتخب نيجيريا قد يواجه القطن الكاميروني وديا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد مرتضى: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ماذا حدث لـ كوت ديفوار.. من منصات التتويج في 2015 إلى غياب الروح في 2021 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 4 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية