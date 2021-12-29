تقرير - خليلوزيتش يضطر لإلغاء ودية المغرب ضد كاب فيردي
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 15:30
كتب : FilGoal
قرر وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب إلغاء المباراة الودية ضد منتخب كاب فيردي والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة.
المنتخبان يستعدان للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.
وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن سبب إلغاء المباراة الودية هو عدم اكتمال مجموعة اللاعبين بعد.
فقد انطلق معسكر أسود الأطلس يوم الثلاثاء بعدد قليل من اللاعبين في انتظار وصول باقي اللاعبين
وحضر للمعسكر لاعبون مثل سفيان بوفال ومحمد الشيبي وسفيان أمرابط.
منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الثالثة مع غانا والجابون وجزر القمر.
#AFCON2021 preparation! 🔄#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 pic.twitter.com/yjrrCoVEeu— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 29, 2021
المنتخب المغربي سيواجه نظيره الغاني في أول مبارياته بالبطولة يوم 10 يناير.