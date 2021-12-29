تقرير - خليلوزيتش يضطر لإلغاء ودية المغرب ضد كاب فيردي

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 15:30

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

قرر وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب إلغاء المباراة الودية ضد منتخب كاب فيردي والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة.

المنتخبان يستعدان للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن سبب إلغاء المباراة الودية هو عدم اكتمال مجموعة اللاعبين بعد.

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فقد انطلق معسكر أسود الأطلس يوم الثلاثاء بعدد قليل من اللاعبين في انتظار وصول باقي اللاعبين

وحضر للمعسكر لاعبون مثل سفيان بوفال ومحمد الشيبي وسفيان أمرابط.

منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الثالثة مع غانا والجابون وجزر القمر.

المنتخب المغربي سيواجه نظيره الغاني في أول مبارياته بالبطولة يوم 10 يناير.

المغرب الرأس الأخضر كاب فيردي
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