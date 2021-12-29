بعد إلغاء دورة الإمارات - خماسي الزمالك يسافر لقضاء العطلة .. وموعد العودة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 15:12

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

يسافر الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إلى بلادهما لقضاء الأجازة منحها الجهاز الفني للاعبين بعد إلغاء دورة الإمارات الودية، حسب أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك.

كما سيسافر أيضا المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والبرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس إلى بلادهم.

وكان من المقرر أن يشارك الزمالك في دورة ودية في الإمارات من الأول من شهر يناير المقبل وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته بمشاركة أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري والشارقة الإماراتي.

واعتذرت بعض الفرق عن عدم المشاركة لعدم مقدرتها على السفر بسبب القيود الموجودة حاليا في ظل تفشي أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وبناء عليه قرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية بداية من غد الأربعاء وحتى الخامس من شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود الخماسي إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل للانتظام في تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل.

الزمالك يتواجد في المركز الثاني للدوري المصري بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر مع بقاء مباراة مؤجلة للأحمر أمام بيراميدز.

أشرف بنشرقي محمد أوناجم الزمالك الدوري المصري
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