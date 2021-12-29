طلائع الجيش يعين طارق العشري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم

أعلن نادي طلائع الجيش تعيين طارق العشري لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

طلائع الجيش وافق في نوفمبر الماضي على استقالة عبد الحميد بسيوني وعين الثنائي أحمد عبد العزيز وياسر على المدربين العامين فى مهمة المدير الفنى للفريق بشكل مؤقت.

وقال طارق العشري في تصريحات لـ FilGoal.com: "الهدف هو استغلال فترة توقف المنتخب من أجل استعادة الثقة وتحسين أداء اللاعبين".

وأضاف "المهمة لن تكون سهلة، الهدف في البداية هو استعادة الثقة وتحقيق نتائج جيدة وبعدها حصد مركز جيد في نهاية الموسم".

وأتم "طلائع الجيش ناد كبير ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين يمكن الوصول بها لمستوى أفضل".

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 5 نقاط من سبع مباريات.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون لـ طارق العشري كالتالي:

محمود عطا مدرب عام

أحمد عبد العزيز مدرب

الدكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال

سيد السويركي مدرب الحراس

أحمد مهدي مدير كرة

يسري عرفان مدير إداري

محمد مختار مدير شئون لاعبين