استعدادا للقاء مصر - منتخب نيجيريا قد يواجه القطن الكاميروني وديا

قد يخوض المنتخب النيجيري مباراة ودية ضد فريق القطن الكاميروني استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.

ويبدأ منتخب نيجيريا مشواره في أمم إفريقيا بنهائي مبكر ضد مصر يوم 11 يناير الجاري.

وقال ساليو أمادو منسق فريق القطن في تصريحات أبرزها موقع Sportsglitz إن ناديه تلقى دعوة من المنتخب النيجيري للعب مباراة ودية.

وأوضح أن النادي لم يحسم قرار الموافقة على مواجهة نيجيريا وديا حتى الآن في ظل ضيق الوقت.

مقر نادي القطن الكاميروني في مدينة جاروا التي تستضيف مباريات المجموعة الرابعة التي تضم مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

قبل أيام، قال أوستن إيجوافوين، المدير الفني المؤقت لمنتخب نيجيريا إنه يأمل أن يلعب فريقه مباراتين وديتين قبل مباراتهم الافتتاحية بالمجموعة ضد مصر يوم 11 يناير.