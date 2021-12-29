الأهلي يوضح حقيقة تفاوضه لضم حسين فيصل ومهند لاشين.. ومستقبل كهربا

أوضح أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي حقيقة التفاوض لضم مهند لاشين وحسين فيصل، ودخول كهربا في صفقة تبادلية.

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الحديث عن دخول الأهلي في مفاوضات لصفقة تبادلية بين حسين فيصل وكهربا عار تماما من الصحة".

وأضاف "الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب أو النادي وليس لديه نية لاستبدال كهربا بلاعب آخر في سموحة أو أي ناد آخر".

ووواصل "عروض خارجية لكهربا؟ الأهلي لم يتلق أي عرض لأي لاعب في صفوفه في الفترة الأخيرة، حال وجود أي عرض ستتم دراسته ووضع مصلحة الفريق في المقام الأول".

واستطرد "لم نتفاوض لضم مهند لاشين، إنه لاعب جيد ولكن الأهلي لديه مجموعة من أفضل اللاعبين في وسط الملعب".

وأتم "الجهاز الفني لم يطلب التعاقد مع أي لاعب من خارج الأهلي حتى الآن".

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك مع بقاء مباراة مؤجلة للأحمر أمام بيراميدز.