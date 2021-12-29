منتخب الجزائر يقرر استدعاء حارس رابع

قرر جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري ضم عبد الرحمن مجادل حارس نادي البارادو لصفوف الفريق الذي يستعد للدفاع عن لقب أمم إفريقيا.

واضطر بلماضي لذلك بِسبب وجود حارس مرمى واحد فقط في معسكر الخضر بِالعاصمة القطرية الدوحة، وهو ألكسندر أوكيجة.

وذلك لِانشغال زميليه رايس مبولحي ومصطفى زغبة بمباريات فريقيهما الاتفاق وضمك في السعودية.

سيجلس الحارس البالغ من العمر 23 على مقاعد البدلاء حين يلعب منتخب الجزائر مباراته الودية الأولى استعدادا للبطولة أمام جامبيا يوم السبت المقبل.

مجادل لم يلعب أي مباراة دولية مع المنتخب الجزائري رغم حضوره أكثر من معسكر من قبل.

اللاعب الشاب كان ضمن قائمة الجزائر التي توجت هذا الشهر بلقب كأس العرب.