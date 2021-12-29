برشلونة يعلن إصابة ثلاثي الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة ثلاثي الفريق عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي وجافي بفيروس كورونا.

ويتواجد الثلاثي في العزل حتى الشفاء من المرض ولن يتواجدا في تدريبات الفريق.

وشدد برشلونة على أن الثلاثي بصحة جيدة في انتظار تحول نتيجة الفحص إلى سلبية.

برشلونة أعلن في وقت سابق إصابة كلا من كليمونت لينجليه وجوردي ألبا وداني ألفيش بالفيروس.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بعد مرور 18 جولة.

ويستعد برشلونة لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة ريال مايوركا 2 يناير المقبل.