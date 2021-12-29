مواعيد مباريات اليوم 29 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 10:04
كتب : FilGoal
تستمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهتين هامتين في صراع الصدارة.
شكري نجيب
النادي : الإسماعيلي
ويخرج مانشستر سيتي المتصدر لمواجهة برينتفورد.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 في تمام الساعة 10:15 مساء.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بينما يتواجد برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.
ويستضيف تشيلسي نظيره برايتون في تمام الساعة 9:30 مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 41 نقطة بينما يتواجد برايتون في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.