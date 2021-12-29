مواعيد مباريات اليوم 29 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 10:04

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

تستمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهتين هامتين في صراع الصدارة.

ويخرج مانشستر سيتي المتصدر لمواجهة برينتفورد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 في تمام الساعة 10:15 مساء.

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ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بينما يتواجد برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.

ويستضيف تشيلسي نظيره برايتون في تمام الساعة 9:30 مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 41 نقطة بينما يتواجد برايتون في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي موعد مباريات اليوم
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