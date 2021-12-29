غنام محمد: استبعاد طارق حامد من المنتخب علامة استفهام.. وكنا الأقرب للفوز أمام الأهلي

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 10:41

كتب : FilGoal

غنام محمد مع فيوتشر أمام إيسترن كومباني

شدد غنام محمد لاعب وسط فيوتشر على أن استبعاد طارق حامد من منتخب مصر علامة استفهام كبيرة مشيرا إلى أن فريقه كان أقرب للفوز على الأهلي في الشوط الثاني.

وشارك غنام محمد أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وقال غنام محمد في تصريحات لقناة الحياة: "حضرنا لمواجهة الأهلي قبلها بأسبوع ودرسنا الأهلي جيدا ونجحنا في غلق المساحات أمامهم، لم نكن موفقين في الشوط الأول واستقبلنا هدفا مبكرا ولكننا تحسنا في الشوط الثاني وكنا قريبين من الفوز ولكنها نتيجة إيجابية في النهاية".

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وتابع "روحنا كانت أعلى في المباراة وهو ما ساعدنا على الظهور بشكل جيد. تحدثنا قبل المباراة عن سيناريو استقبال الهدف، تماسكنا بعدها وكان هدفنا أن نعود في النتيجة".

واستطرد "بدر بانون كان أفضل لاعبي الأهلي في المباراة، لديه قدرات جيدة وهادئ في الملعب ويمكنه لعب التمريرات بشكل جيد".

وواصل "نادي فيوتشر ولد كبيرا، النتائج ليست مرضية حتى الآن ولكننا سنتحسن لنصل لأفضل مستوى ممكن، لم أتخيل أن يتواجد هذا العدد من اللاعبين الجيدين عند وجودي ولكن الإدارة نجحت في إيجاد مجموعة قوية من اللاعبين".

واستكمل "الخروج بنقطة أمام الأهلي بداية لتحقيق مركز جيد في الدوري وتقديم مستويات أفضل".

وعن لاعبي الوسط في منتخب مصر، قال: "استبعاد طارق حامد من منتخب مصر علامة استفهام غير مفهومة وكان يجب أن يكون له دور مع المنتخب ويعطي توازنا كبيرا بين الدفاع والهجوم".

وأردف "من لاعبي الدوري المصري أفضل لثلاثية الوسط في المنتخب حمدي فتحي كلاعب ارتكاز وأمامه اثنين من الثلاثي عمرو السولية وعبد الله السعيد وناصر ماهر".

وأتم "مثلي الأعلى في مصر هو محمد شوقي، وعالميا بول بوجبا".

ولعب غنام 7 مباريات مع فيوتشر هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا أمام إيسترن كومباني.

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