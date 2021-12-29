سعد سمير: الونش أفضل مدافع في الدوري.. وهذا ما قلته للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

وشارك سعد سمير كبديل أمام الأهلي مع فيوتشر في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال سعد سمير في تصريحات لقناة الحياة: "اللعب ضد الأهلي صعب، كان إحساسا غريبا وحتى نهاية المباراة لم أستوعب ذلك واستغربت الأجواء بين أن هذا هو النادي الذي تربيت فيه وبين رغبتك في مساعدة فريقك الحالي على الفوز".

وأضاف "تبادلت الحديث مع زملائي السابقين في الأهلي عن تفاصيل الفريق كأنني ما زلت معهم، كان هناك بعض اللوائح التي وضعناها للاعبين مع الشناوي ووليد سليمان، كنت على تواصل مع اللاعبين بشكل يومي".

وتابع عن المباراة: "كان كل همنا ان نحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي تحسب للفريق وتمنحنا الثقة وهو ما حدث. علمنا أن لاعبي الأهلي سيكونون مرهقين خصوصا اللاعبين الدوليين وكان ذلك في حساباتنا لمحاولة الظهور بشكل أفضل في الشوط الثاني مع انخفاض معدل اللياقة البدنية المتوقع".

وواصل "الهدف في وقت مبكر كان له تأثير على الفريق ولكن بعد التعادل في الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل وأتيحت لنا أكثر من فرصة".

واستكمل "تعرضت لنزلة برد قبل مباراة الأهلي ولم أتدرب قبل المباراة بثلاثة أيام إلا في اليوم الأخيرو لذلك لم أبدأ اللقاء".

وعن رحيله من الأهلي، قال:"النادي منحني أكثر من حقي وترك لي مطلق الحرية في اختيار مصيري، الخطيب قال لي في اجتماعي معه أنني واحد من أبناء النادي وضحيت كثيرا من أجل النادي لذلك يجب أن نقدم نموذج مشرف للاعبينا أن من يقدر النادي سيكون له تقدير وأنت من الكوادر التي سنحتاجها في الجانب الإعلامي أو الإداري أو الفني".

وانتقل سعد سمير خلال سوق الانتقالات الصيفي من الأهلي إلى فيوتشر معارا لمدة موسمين.

وأردف "المسؤولون في الأهلي كان رأيهم أن استكمل عقدي مع الفريق وقالوا لي أن وجودي مهم وأنني ضمن قادة الفريق في فترة مهمة حققنا فيها أكثر من بطولة ولكنني فضلت أن أستمر في ممارسة كرة القدم بشكل أساسي. عقدي إعارة لمدة موسمين ويحق للأهلي استعادتي بعد موسم واحد إذا أراد ذلك".

واستكمل عن لقطة عرقلة محمد الشناوي وهل اعترض مع فريقه "لم أعترض على مخالفة محمد الشناوي ضد أحمد عاطف، لم أتحرك من مكاني ليس اعتبارا للأهلي وجماهيره، بل لأنني كنت أعرف قرار الحكم لأن الكرة كانت في طريقها لخارج الملعب. حصول الشناوي على إنذار فقط قرار صحيح من الحكم".

وعن المنتخب، قال: "التواجد مع منتخب مصر شرف لأي لاعب بالتأكيد، لا أرى الفرصة بعيدة، المفترض أنه يقال عنه أنه يتابع كل اللاعبين ويمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن، ولكن أركز حاليا مع فريقي بشكل أكثر".

وواصل عن أمم إفريقيا "مستوى كل الفرق كبير وكل شيء ممكن، الأمر لا يعتمد على التاريخ ولكن على المستوى داخل الملعب. يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة ونفوز بها لنصل لأبعد نقطة ممكنة. المباراة الأولى ستكون حاسمة في مشوار البطولة ويجب أن يدخل الفريق المباراة في قمة التركيز، أتمنى وصول المنتخب المصري للمربع الذهبي، وقتها سيكون هناك ثقة كبيرة وإصرار للفوز بالبطولة".

واستطرد عن مدافعي منتخب مصر "الونش هو أفضل مدافع موجود في الدوري المصري الآن ويقدم مستويات ثابتة وحجازي لديه خبرات كبيرة، كنت أرى أن ياسر إبراهيم يمكن أن يكون له دور في المنتخب مع أيمن أشرف المتواجد بشكل معتاد. مفاجأة الفترة المقبلة هو محمد عبد المنعم".

وعن قرعة دوري أبطال إفريقيا "مجموعة الأهلي صعبة ولا يمكن أن يتم الاستهانة بها، كل المباريات ستكون صعبة ولا يوجد شيء مضمون في كرة القدم. إذا كان الأهلي بكامل تركيزه سيكون المرشح الأول للفوز بالبطولة".

وأتم "قلت للاعبين أنا والشناوي ووليد سليمان قبل نهائي القرن أنه إذا فزنا بهذه البطولة يمكن أن نفوز بها لموسمين أو ثلاثة على التوالي حتى تستعيد فرق إفريقيا مستواها وتعيد البناء من جديد".

يذكر أن سعد سمير لعب 6 مباريات مع فيوتشر هذا الموسم حتى الآن.