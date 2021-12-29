المقاولون العرب يعلن رحيل عماد النحاس.. والأقرب لخلافته

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

عماد النحاس مدرب المقاولون العرب

أعلن محسن صلاح رئيس المقاولون العرب رحيل عماد النحاس المدير الفني عن قيادة الفريق.

ولم يحقق المقاولون العرب سوى انتصار وحيد في الدوري من ثماني لقاءات بينما تعادل ثلاث مرات وخسر في أربع مباريات ليحتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

وقال محسن صلاح رئيس المقاولون عبر قناة أون تايم: "عماد النحاس اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق نتيجة لظروف خاصة لديه".

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وشدد رئيس المقاولون "أعلم مدى إخلاص عماد النحاس في عمله وقدّم ثلاثة مواسم رائعين مع الفريق، ونتوجه له بالشكر على ما قدمه خلال الفترة الماضية".

وكشف محسن صلاح "النحاس طلب الرحيل ثلاث مرات تقريبا الموسم الماضي ولكن جددنا الثقة فيه ولكنه أصر هذه المرة".

وأوضح "أكثر ما احترمته في عماد النحاس اختياره للتوقيت المناسب لعدم استكمال فترته مع الفريق".

واختتم تصريحاته "سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة على الأكثر والمتوفر أمامنا طلعت يوسف ومختار مختار وسنتواصل معهما".

المقاولون العرب عماد النحاس
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