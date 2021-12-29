مصطفى محمد يعتذر بعد إقصاء جالاتاسراي من كأس تركيا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 00:02

كتب : FilGoal

صور توقيع مصطفى محمد لعقود انضمامه الدائم إلى جالاتاسراي

اعتذر مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي لجماهير ناديه عقب الإقصاء من كأس تركيا على يد دينزيلي سبور.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وفاز دينزيلي سبور على جالاتاسراي مساء الأربعاء في دور الـ32 من كأس تركيا بركلات الترجيح بنتيجة 9-8 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وشهدت المباراة تسجيل مصطفى محمد هدفا وصناعة آخر وتسجيل ركلة الترجيح الخاصة به.

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وقال مصطفى محمد عقب المباراة: "نحن نشعر بالحزن، لقد أهدرنا الكثير من الفرص".

وواصل "جالاتاسراي يحتاج للفوز في مباريات مثل هذه، نريد الاعتذار لجماهيرنا لأننا لم يكن ينبغي لنا إهدار تلك الفرص".

وأتم مصطفى محمد تصريحاته قائلا: "أنا آسف، أنا آسف".

يذكر أن مصطفى محمد انتقل نهائيا إلى جالاتاسراي من الزمالك بعقد يمتد لعام 2025.

مصطفى محمد جالاتا سراي
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