مصطفى محمد يسجل ويصنع في إقصاء جالاتاسراي من كأس تركيا

تأهل دينزيلي سبور إلى دور الـ 16 من كأس تركيا بفوزه على جالاتاسراي بركلات الترجيح في دور الـ 32 من كأس تركيا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ثلاثة أهداف لكل فريق.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتاسراي في المباراة بالكامل منذ بدايتها.

تقدم إلهان ديبي لدينزيلي سبور بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة الـ 29 تعادل ألباصلان لجالاتاسراي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد دينزيلي للتقدم بالهدف الثاني عن طريق براهيم داري في الدقيقة الـ 38 بعدما تلقى تمريرة من بونيامين بالات لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني تعادل جالاتاسراي مرة أخرى عن طريق هاليل ديرفيسوغلو مستغلا تمريرة رأسية من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ليتاعبها ديرفيسوغلو بقدمه في المرمى.

وبعد دقيقة واحدة أكمل مصطفى محمد ريمونتادا جالاتاسراي التي لم تكتمل بالهدف الثالث بعد تمريرة من أوليمبيو موروتان استلمها مصطفى داخل منطقة الجزاء واضعا مدافع دينزيلي في ظهره وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

وكاد مصطفى أن يسجل في مناسبتين أخرتين ولكن القائم منعه في المرتين من تسجيل المزيد من الأهداف.

وشهدت المباراة طرد ألباصلان أوزتورك في الدقيقة الـ 96 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة الـ 99 وفي اللحظة الأخيرة من الوقت الأصلي تعادل دينزيلي سبور عن طريق فيكتور نيلسون الذي أحرز في مرمى فريقه.

وفي ركلات الترجيح تمكن دينزيلي سبور أخيرا من حسم التأهل بنتيجة 6-5، وشهدت ركلات الترجيح تسجيل مصطفى محمد لركلته التي سددها بينما كان أوجولكان تشاجلايان هو من أهدر ركلته من جالاتاسراي.

وانتهت المباراة بفوز دينزيلي سبور ليكون أول المتأهلين إلى دور الـ 16 من كأس تركيا

ووصل مصطفى محمد إلى مباراته رقم 29 مع جالاتاسراي منذ بداية الموسم الحالي، وتمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.