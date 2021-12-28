مبابي يعلن موقفه من الانضمام لـ ريال مدريد في يناير

شدد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على أنه لن يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مبابي في حوار مع شبكة سي إن إن: "هذا ليس التوقيت المناسب للحديث عن مستقبلي، كل ما يدور في ذهني هو الفوز على ريال مدريد فقط في شهر فبراير ومارس".

واستمر "لن أنضم لريال مدريد خلال شهر يناير وسأنهي الموسم مع باريس سان جيرمان بكل تأكيد، وسأبذل قصارى جهدي لكي أحقق لقب كبير أهديه للجماهير واعتقد أنني استحق ذلك".

وتابع "لم أندم على طلبي الرحيل من باريس سان جيرمان، وأقر بأنني قد قلت كل ما في قلبي، ولكن أنا سعيد بالبقاء فمدينة باريس هي مدينتي أيضا وأنا فرنسي، وأريد تحقيق كل شيء في الموسم الحالي".

وكان مبابي قد طلب من إدارة باريس سان جيرمان الموافقة على الرحيل إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن إجارة النادي الفرنسي رفضت العرض من المقدم من أجله.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وشارك مبابي منذ بداية الموسم مع باريس سان جيرمان في 24 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفا وصناعة 15 آخرين.