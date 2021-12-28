مصدر من المنتخب: السولية يستكمل البرنامج العلاجي في المعسكر.. ونسعى للحاقه ضد غينيا بيساو

يواصل عمرو السولية برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي الأهلي لحين انضمامه إلى منتخب مصر.

عمرو السولية النادي : الأهلي مصر

وينطلق معسكر منتخب مصر بعد غدا الخميس استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "عمرو السولية يواصل برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي حتى الآن".

وأضاف "هناك تواصل بين الجهازين الطبيين في الأهلي ومنتخب مصر بشكل مستمر من أجل معرفة أخر تطورات حالة السولية".

وكشف المصدر "إذا تم استدعاء عمرو السولية بشكل رسمي إلى معسكر الخميس سيستكمل برنامجه العلاجي مع المنتخب".

وعن أخر تطورات حالته أوضح "من الصعب أن يلحق السولية بمواجهة نيجيريا في افتتاح مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا".

واختتم تصريحاته "نسعى حاليا لتجهيزه من أجل اللحاق بمواجهة غينيا بيساو في الجولة الثانية".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وكان عمرو السولية قد تعرض لإصابة بتمزق في عضلة السمانة قبل مشاركته مع الأهلي أمام الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.