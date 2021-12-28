فيديو في الجول - زامبيا 93.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم

في عام 1993 سقطت طائرة الجيل التاريخي لمنتخب زامبيا.

جيل كان يضم العديد من اللاعبين المميزين الذي اكتسب شعبية جارفة كان في طريقه إلى السنغال لخوض مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994.

سقطت الطائرة وكن هناك الكثير من الحكايات خلف تلك القصة.

شاهد الفيديو

video:1