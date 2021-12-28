انتخابات الزمالك - مرتضى منصور: لن أعترض على ترشح أي شخص

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 20:08

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم - الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الإجراءات والضوابط للعملية الانتخابية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للصحفيين: "الانتخابات لن تكون باطلة وهناك أكثر من 70 شخصا ترشحوا".

وأضاف "طلبنا إقامة الانتخابات على يومين أو ثلاثة، هناك 400 ألف عضو لديهم حق التصويت. إذا تم إجراء الانتخابات على يوم واحد سيحضر 15 ألف عضو فقط".

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وتابع "إذا تم عملها على ثلاثة أيام سيحضر عدد أكبر من الأعضاء، الأمر متعلق بجائحة كورونا وأنادي رئيس الوزراء أن يقيم الانتخابات على 3 أيام".

وواصل "إجراءات الدعوة للانتخابات تم مراجعتها من وزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة قبل نشر الاعلان".

وأتم "لن اعترض على ترشح أي شخص حتى لو كان مشطوبا، هشام نصر عنده عقوبة رياضية ولن اطعن وأصنع بطل من ورق. الفيصل سيكون للجمعية العمومية".

ومن المنتظر أن تقام انتخابات الزمالك خلال أيام 20 و21 و22 يناير المقبل

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام القانون واللوائح وقانون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي والذي ستتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر فى الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

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