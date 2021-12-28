مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي في كأس تركيا

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة دينزيل سبور في دور الـ 32 من كأس تركيا.

واختار تريم مصطفى محمد ليلعب في التشكيل الأساسي لجالاتا سراي في أول مباراة بعد تفعيل بند شراؤه رسميا من الزمالك.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي

الحارس: إسماعيل تشيبي

الدفاع: أوغلكان كاجلايان - ألباصلان أوزتورك - ماركاو - عمر بيرام

الوسط: تاليان أناتليالي - أوليمبو موروتان - إيمري كيلينتش - أليكساندرو تشيشالداو - باريس يلزام

الهجوم: مصطفى محمد