مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي في كأس تركيا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة دينزيل سبور في دور الـ 32 من كأس تركيا.

واختار تريم مصطفى محمد ليلعب في التشكيل الأساسي لجالاتا سراي في أول مباراة بعد تفعيل بند شراؤه رسميا من الزمالك.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي

الحارس: إسماعيل تشيبي

الدفاع: أوغلكان كاجلايان - ألباصلان أوزتورك - ماركاو - عمر بيرام

الوسط: تاليان أناتليالي - أوليمبو موروتان - إيمري كيلينتش - أليكساندرو تشيشالداو - باريس يلزام

الهجوم: مصطفى محمد

مصطفى محمد جالاتا سراي كأس تركيا
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