مران تونس - معلول يشارك في التدريبات.. وانضمام ثلاثي جديد إلى المعسكر

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 19:19

كتب : FilGoal

علي معلول وحمزة المثلوثي - منتخب تونس

شارك علي معلول في تدريبات منتخب تونس استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

وكان معلول قد انضم إلى معسكر منتخب تونس أمس الإثنين ولكن لم يشارك في التدريبات.

وشهد مران منتخب تونس توافد اللاعبين إلى المعسكر إذ انضم كل من علي العابدي وحمزة رفيع ومنتصر الطالبي.

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ووصل عدد اللاعبين في معسكر منتخب تونس حتى الآن إلى 17 لاعبا دون احتساب وجدي كشريدة الموجود في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

ويستعد منتخب تونس لخوض كأس أمم إفريقيا والمنتظر أن تبدأ يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وأوقعت القرعة تونس في المجموعة السادسة بجانب كل من مالي، وجامبيا، وموريتانيا.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ثمن النهائي بينما صاحب المركز الثالث يتم الاختيار بين أفضل أربعة من المجموعات الستة.

وكان منتخب تونس قد حصد وصافة بطولة كأس العرب بعد الخسارة أمام الجزائر في النهائي.

منتخب تونس علي معلول
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