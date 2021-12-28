خيسوس يرحل عن تدريب بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا في بيان رسمي رحيل خورخي خيسوس عن تدريب الفريق بالاتفاق بين الطرفين.

ووجه بنفيكا الشكر لخيسوس في بيانه على الفترة التي قضاها كمدرب للفريق متمنيين له التوفيق في مستقبله المهني.

وشدد بنفيكا على أنه سيلتزم بالإجرائات التعاقدية والمالية للمدرب حتى نهاية الموسم أو حتى يتولى مسؤولية تدريب فريق آخر.

كما أعلن بنفيكا أن نيلسون فيريسيمو سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وكان خيسوس قد تولى تدريب بنفيكا خلال الموسم والنصف السابقين.

وفقا للتقارير فإن وجهة خيسوس المقبلة قد تكون العودة لتدريب الهلال السعودي أو العودة للدوري البرازيلي وتحديد فريق أتليتكو مينيرو وهي الوجهة الأقرب.

ويحتل بنفيكا حاليا المركز الثالث في جدور ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 37 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بورتو وسبورتنج أصحاب المركز الأول والثاني برصيد 41 نقطة لكل منهم.