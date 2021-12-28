ألجاراناز يشارك في أول تدريباته مع الإسماعيلي.. وجلسة مع براون

شارك كارميلو ألجاراناز المهاجم البوليفي الجديد في أول تدريباته مع الإسماعيلي استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري.

واستقبل مسئولوا الإسماعيلي المهاجم البوليفي قبل مشاركته في التدريبات وحرص اللاعبون على الترحيب به.

ورحب خالد زين نائب رئيس النادي واللجنة الفنية التي يترأسها حمادة المصري وتضم في عضويتها كل من محمود حسن وأشرف خضر باللاعب.

وعقد الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون اجتماعا مع وصيف هدافي الدوري البوليفي مرتين من أجل شرح تفاصيل برنامج فترة الإعداد الحالية في ظل توقف مسابقة الدوري المحلي.

وتوقف منافسات الدوري نظرا لانشغال منتخب مصر بالاستعداد للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد تعاقد رسميا مع ألجاراناز الهداف البوليفي لتدعيم صفوف الفريق في يناير.