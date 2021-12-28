أمير مرتضى يعلن إلغاء الدورة الودية بالإمارات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 18:52

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إلغاء الدورة الودية التي كان من المقرر إقامتها في الإمارات بمشاركة ناديه رسميا.

وكان من المقرر أن يشارك الزمالك في دورة ودية في الإمارات من الأول من شهر يناير المقبل وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته بمشاركة أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري والشارقة الإماراتي.

وأشار أمير مرتضى إلى أن بعض الفرق اعتذرت عن عدم المشاركة لعدم مقدرتها على السفر بسبب القيود الموجودة حاليا في ظل تفشي أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

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وبناء عليه قرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية بداية من غد الأربعاء وحتى الخامس من شهر يناير المقبل.

الزمالك
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