وفاة شقيق مارادونا

توفي هوجو مارادونا شقيق دييجو أرماندو مارادونا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 52 عاما.

وفقا لصحيفة آس فإن هوجو قد وجد متوفي بمنزله بمدينة نابولي وأرجع الأطباء فيما بعد سبب الوفاة إلى أزمة قلبية.

تأتي وفاة هوجو بعد أقل من عام على وفاة شقيقه الأكبر وأسطوة كرة القدم الأرجنتينية السابق.

هوجو كان لاعب كرة قدم سابق في نفس مركز شقيقه وهو صانع الألعاب.

ولعب هوجو مارادونا لعدة فرق في أوروبا أبرزها نابولي في إيطاليا ورايو فايكانو في إسبانيا.