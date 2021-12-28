وفاة شقيق مارادونا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 18:36

كتب : FilGoal

دييجو أرماندو مارادونا وشقيقه هوجو

توفي هوجو مارادونا شقيق دييجو أرماندو مارادونا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 52 عاما.

وفقا لصحيفة آس فإن هوجو قد وجد متوفي بمنزله بمدينة نابولي وأرجع الأطباء فيما بعد سبب الوفاة إلى أزمة قلبية.

تأتي وفاة هوجو بعد أقل من عام على وفاة شقيقه الأكبر وأسطوة كرة القدم الأرجنتينية السابق.

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هوجو كان لاعب كرة قدم سابق في نفس مركز شقيقه وهو صانع الألعاب.

ولعب هوجو مارادونا لعدة فرق في أوروبا أبرزها نابولي في إيطاليا ورايو فايكانو في إسبانيا.

دييجو أرماندو مارادونا
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