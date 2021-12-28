انتخابات الزمالك – ترشح 3 إعلاميين على مقاعد الإدارة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 18:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

شهد اليوم الأخير من فتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة الزمالك تقدم ثلاثة إعلاميين بأوراق ترشحهم.

وترشح المذيع السابق بقناة الزمالك أحمد جمال والناقدين الرياضيين صبحي عبد السلام وإيهاب الفولي.

وكان عضو اللجنة المؤقتة المكلفة سابقا بإدارة الزمالك عمرو أدهم تقدم بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فوق السن مثل هاني شكري عضو المجلس السابق.

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وتقدم كذلك خالد لطيف بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق.

ويغلق باب الترشح في انتخابات الزمالك في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بعد أسبوع من فتحه.

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