صن: وجهة محتملة جديدة لأومتيتي

كشفت صحيفة صن الإنجليزية عن اهتمام نيوكاسل بضم صامويل أومتيتي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أومتيتي يعرف بأنه سيظل خارج مخططات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة حتى نهاية الموسم وأن مسألة رحيله تتعلق بالوقت فقط.

برشلونة أيضا يريد التخلص من اللاعب بسبب سوء مستواه وعدم اقتناع المدرب به، وأيضا بسبب راتبه المرتفع الذي يصعب أمر رحيله لأي فريق آخر والذي يساهم في الأزمة المالية للنادي.

على الجانب الآخر فإن نيوكاسل والذي أصبح ملكا لصندوق الاستثمار السعودي يسعى لتدعيم صفوفه خلال شهر يناير ليتفادى الفريق الهبوط في الموسم الحالي والتدعيم بقوة في الموسم المقبل.

وفقا لصن فإن إدارة نيوكاسل تسعى لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو من أجل ضم صامويل أومتيتي لتدعيم خط الدفاع خلال شهر يناير.

المدافع الفرنسي شارك في مباراة واحدة منذ بداية الموسم مع برشلونة وكانت أمام أوساسونا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.