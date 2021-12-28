فروسية - محامية محمد طلعت: قرار الإيقاف ليس نهائيا.. وحدث تلاعب في العينة

كشفت نومي ويل المحامية السويسرية للفارس المصري محمد طارق طلعت أن قرار إيقافه ليس نهائيا وحدث تلاعب في العينة.

وكانت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلنت إيقاف الفارس المصري محمد طلعت بعدما جاءت عينة المنشطات الخاصة به إيجابية.

ويأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية قرارا نهائية في ثلاث قضايا لمكافحة المنشطات البشرية تشمل مادة Carboxy-THC وهو مستقلب من الحشيش وهي مادة محظورة بموجب قواعد مكافحة المنشطات للرياضيين البشريين (ADRHA) الصادرة عن الاتحاد الدولي للفروسية.

ومن جانبها أكدت المحامية السويسرية للفارس محمد طلعت ،نومي ويل Noemie Weill، أن القرار الصادر ضد الفارس المصري، بوقفه عامين بدعوى إيجابية عينة المواد المحظورة الخاصة به، ليس نهائيا، ولذلك فقد تم اتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الرياضية الدولية التي سبق وأن عرضت عليها حالات مماثلة وأصدرت حكمها النهائي لصالح اللاعبين.

وأوضحت المحامية السويسرية أن شيوع ذات النتيجة غير المعبرة عن الحقيقة لدي لاعبين اخرين في منتخبات أخري في ذات المكان لذات السبب وهو تناولهم مادة محظورة، يشير إلي أن هناك خطأ ما في تلك النتائج لأنه يستحيل قبول فرض أن لاعبين من جنسيات مختلفة وفي منتخبات مختلفة يتصادف تناولهم نفس المادة المحظورة في نفس المكان، وهو ما يجعل احتمالية ظهور أثر المادة المحظورة في عينات اللاعبين المشار إليهم على اختلاف جنسياتهم ومنتخباتهم راجعا إلي احتمالية حدوث تلاعب متعمد ( Sabotage ) في العينات التي خضعت للاختبار في المكان الذي إدعى إيجابية العينة.

وأوضحت المحامية أنه يستحيل عمليا ومنطقيا تصور أو قبول أن يكون أحد اللاعبين المشاركين في بطولة دولية متعاطين بإرادتهم وعلمهم لأي مواد أو عقاقير محظورة، لأن إجراءات التفتيش المتمثلة في أحد العينات عشوائيا وفي أي وقت لا يمكن معها تصور ذلك، وهو ما خضع له الفارس محمد طارق بالفعل مرات عديدة وفي عدة دول اوروبية وثبت فيها جميعها سلبية النتيجة.

وأشارت إلى أن تناول أي مادة محظورة يتعارض مع إمكانية تأدية اللاعب وتحقيقه لنتائج متميزة، إذ أن تناول أي مادة محظورة، أياً كان تأثيرها سواء منشطة أو مخدرة، يؤثر حتما علي ملكات الشخص وتركيزه وتوافقه النفسي والعضلي، ولا يمكنه من أداء فعاليات الرياضة التي يشارك في مسابقاتها علي مستوي دولي، خاصة إذا كانت رياضة الفروسية التي تستوجب تركيزا عاليا وتوافقا جسديا ونفسيا لا يمكن أن يتوافر لمن تعاطي مادة محظورة، وما يجزم بذلك أداء ونتائج الفارس محمد طارق التي يستحيل أن تتحقق مع من تناول مادة محظورة.