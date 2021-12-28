قوائم مرعبة.. ماذا لو لعب نجوم أوروبا لمنتخباتهم الإفريقية الأصلية

حول أوروبا، ينحدر العديد من اللاعبين من أصول إفريقية، سواء عن طريق الوالد أو الوالدة، أو حتى عن طريق الولادة في القارة السمراء.

في هذا التقرير التخيلي، يرصد FilGoal.com قوائم مرعبة لمنتخبات إفريقية المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، حال انضم لهم النجوم الأوروبيين التي تعود أصولهم لها.

دعم قوي لـ كاب فيردي

تدخل كاب فيردي كأس أمم إفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا.

ربما تتراجع فرص أسماك القرش أمام أصحاب الأرض وفهود بوركينا فاسو، ولكن ماذا لو ضمت قائمتهم صاحب الخبرة العريضة لويس ناني، أو نجم وسط بنفيكا الحالي وإنتر ميلان السابق جواو ماريو، بجانبه ريناتو سانشيز أفضل لاعب شاب في أوروبا عام 2016، والذي ارتدى قميص بايرن ميونيخ ويلعب حاليا مع ليل الفرنسي.

هجوم ناري للكاميرون

تملك الكاميرون بالفعل قائمة قوية، ولكن ألا يمكن أن يستعمل الأسود كيليان مبابي في خط الهجوم؟

أحد أفضل لاعبي العالم ولد في فرنسا عام 1998 لأب كاميروني وأم جزائرية.

مبابي كان يمكنه اللعب للكاميرون، رفقة نجم هجوم سويسرا بريل إمبولو والذي يلعب لجلادباخ الألماني، وصامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

خط وسط "أحلام نومة العصرية" في مالي

في المجموعة السادسة تتنافس مالي مع تونس وموريتانيا وجامبيا.

في وجود نجم الأهلي أليو ديانج ونجم لايبزج أمادو حايدارا، خط وسط مالي قوي بالفعل، ولكن ماذا لو أضفنا إليه نجولو كانتي الذي تعود أصوله إلى مالي؟

هل يمكن تشكيل خط وسط أقوى في إفريقيا؟ يمكن أن نضيف إليهم أيضا موسى سيسوكو لاعب وسط واتفورد.

خط وسط من "أحلام نومة العصرية".

هجوم مرعب ودفاع حديدي لـ كوت ديفوار

بقيادة ويلفريد زاها ونيكولاس بيبي وسيباستيان هالر، تملك كوت ديفوار ترسانة هجومية قوية للغاية، ولكن ماذا لو أضفنا إليها سيرجي جنابري نجم بايرن ميونيخ؟

بعكس الأسطورة الشعبية، لا ينحدر جنابري من صعيد مصر بل من كوت ديفوار، مثله مثل عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة وناثان آكي مدافع مانشستر سيتي ومنتخب هولندا وجوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

بتلك الكيفية لا تملك كوت ديفوار هجوما ناريا فقط، بل دفاع حديدي كذلك، سيكون خير عون لها في المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية.

ماني على اليمين وساني على اليسار

وكأن منتخب السنغال يحتاج لعنصر هجومي جديد مع ساديو ماني وإسماعيلا سار، فـ ليروي ساني جناح ألمانيا وبايرن ميونيخ هو نجل اللاعب الإيفواري الدولي سوليماني ساني.

تخيل خط هجوم يضم ساديو ماني وليروي ساني وحاول أن تتخيل عدم حصوله على كأس أمم إفريقيا؟

السنغال وصيف النسخة الماضية تنافس زيمبابوي وغانا ومالاوي في المجموعة الثانية.

رعب نيجيري

ربما على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن يشكر حظه الجيد، أن نيجيريا لا تضم اللاعبين الذين ينحدرون من أصولها.

برغم القائمة النيجيرية القوية، فإنها قد تفتقد لاعب بقدرة جمال موسيالا ذو الأصول النيجيرية، والذي كان محل صراع إنجليزي – ألماني قبل أن يختار لاعب بايرن ميونيخ تمثيل المانشافت.

ديفيد آلابا نجم ريال مدريد لديه أصول نيجيرية كذلك، مثل بوكايو ساكا نجم أرسنال وديلي آلي نجم توتنام.

جناحان طائران لـ غانا

في مواجهة المغرب وجزر القمر والجابون في المجموعة الثالثة، وفي إطار حملتها للفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ 1982، كان من الممكن أن تستفيد غانا بجناح رين جيريمي دوكو، ونجم برشلونة ممفيس ديباي، كجناحين طائرين.

القائمة تطول وتطول

بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد كان يمكنه تمثيل غينيا مثل شقيقيه، كما كان من الممكن أن يكون كريم بنزيمة منافسا لبغداد بونجاح في قيادة هجوم الجزائر.

سيراليون كانت من الممكن أن تكون أقوى بوجود أنطونيو روديجر، وغينيا بيساو كانت من الممكن أن تستفيد بإيدير في الهجوم.

ولا يمكن أن ننسى ستيفان الشعراوي، هل كان سيكون معاونا جيدا لـ محمد صلاح في هجوم الفراعنة؟