انتخابات الزمالك – المندوه يقرر عدم الترشح.. وعضو اللجنة السابقة يقدم أوراقه

أعلن حسام المندوه عضو اللجنة السابقة المديرة لنادي الزمالك، عدم الترشح لانتخابات النادي.

وقال الحسيني لـ FilGoal.com إن سبب عدم ترشحه هو احتمالية تعرض الانتخابات للطعن والإلغاء.

وفي المقابل، قدم عدد من أعضاء مجالس الإدارة السابقين أوراق ترشحهم.

وتقدم عمرو أدهم عضو اللجنة السابقة بأوراق ترشحه على العضوية فوق السن، مثل هاني شكري عضو مجلس الإدارة السابق.

وتقدم خالد لطيف للترشح كأمين للصندوق.